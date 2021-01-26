Жители КБР могут записаться на прививку через портал госуслуг

Записаться на вакцинацию от ковида можно на портале госуслуг. Кабардино-Балкария вошла в число регионов, где тестируют такую функцию.

Использовать ее может любой россиянин от 18-ти лет и старше. Порядок действий прост: на главной странице портала нужно кликнуть на баннер «Вакцинация от COVID-19», а затем выбрать раздел «Записаться на вакцинацию» и заполнить бланк. Нужны будут личные данные, а также СНИЛС и полис обязательного медстрахования. Программа позволяет выбрать ближайшую больницу или поликлинику, а также удобное время и дату. Также на портале госуслуг можно записаться и на второй этап вакцинации, причем отсчитывать дни нет необходимости: система сама предложит дату через 21 день после первой прививки. Вся информация о визитах к медикам будет доступна в личном кабинете пользователя.