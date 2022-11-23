Жители КБР могут выбрать, в какое село провести высокоскоростной интернет в 2023 году

Базовая станция, которая в дальнейшем будет обеспечивать жителей мобильным интернетом, появится в селе Придорожном Прохладненского района. Это часть программы профильного регионального министерства по устранению цифрового неравенства. В ее рамках к высокоскоростному интернету подключают отдаленные населенные пункты, где живут до 500 человек. В соседнем селе – Красносельском – интернет уже появился. Подключение к сети здесь быстрое, связь не пропадает. До этого было совсем иначе.
В какое село провести интернет, решают общественным голосованием. И вот определили три населенных пункта, где появится связь. В Минцифре обещают, что подключиться к мировой сети можно будет в начале следующего года не только в Придорожном, но и на хуторах Ново-Вознесенском и Матвеевском. Все – в Прохладненском районе. В ходе нынешнего опроса должны выбрать два поселения.
Программа обеспечения качественной интернет-связью отдаленных сел рассчитана на период до 2030-го года. По ее итогам стабильный интернет придет в 30 населенных пунктов.
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