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Жители КБР могут выбрать территорию, которую благоустроят в этом году

Жители КБР могут выбрать территорию, которую благоустроят в этом году

18.04.2023 | 15:47
По данным федерального Минстроя, в опрос включили пять тысяч мест по всей федерации. Находятся они в полутора тысячах городов и сел. В Нальчике, к примеру, на голосование выставили две точки: сквер между 61-м детским садом и многоэтажкой по Ленина, 7, а также сквер Свободы на Кешокова. Можно выбрать и другие муниципальные образования республики. Для этого следует зайти на сайт 07.gorodsreda.ru. Чтобы проголосовать, необходима учетная запись на портале госуслуг. Выразить свое мнение жителям помогут и волонтеры. Они расположатся в наиболее людных местах населенных пунктов. Продлится опрос вплоть до конца мая. Добавим, что в 2022-м в Кабардино-Балкарии отобрали 15 территорий, которые благоустроят в этом году.   https://t.me/vestikbr
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