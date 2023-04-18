Жители КБР могут выбрать территорию, которую благоустроят в этом году

По данным федерального Минстроя, в опрос включили пять тысяч мест по всей федерации. Находятся они в полутора тысячах городов и сел.
В Нальчике, к примеру, на голосование выставили две точки: сквер между 61-м детским садом и многоэтажкой по Ленина, 7, а также сквер Свободы на Кешокова. Можно выбрать и другие муниципальные образования республики. Для этого следует зайти на сайт 07.gorodsreda.ru. Чтобы проголосовать, необходима учетная запись на портале госуслуг.
Выразить свое мнение жителям помогут и волонтеры. Они расположатся в наиболее людных местах населенных пунктов. Продлится опрос вплоть до конца мая. Добавим, что в 2022-м в Кабардино-Балкарии отобрали 15 территорий, которые благоустроят в этом году.
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