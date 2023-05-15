Жители КБР могут выбрать территорию для благоустройства

Одно из любимых мест отдыха нальчан находится вблизи 61-го детского сада и многоэтажек на Ленина и Кулиева. В этом году сквер решили выставить на онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства.
Другой объект, за который можно проголосовать, – сквер Свободы на ул.Кешокова. Территория здесь тоже нуждается в основательном обновлении.
Здесь также обновят скамейки, урны, асфальтобетонное покрытие и установят светильники, а территорию озеленят.
В этом году в целом по республике на голосование выставили 16 территорий: два сквера в Нальчике, пешеходные зоны в Баксане, по два объекта в Прохладном и Нарткале. Также свои проекты обустройства общественных мест выдвинули Майский, Терек, Чегем и Тырныауз.
По итогам онлайн-голосования определят восемь проектов, которые и получат финансирование. Сделать свой выбор можно на сайте 07.gorodsreda.ru.
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