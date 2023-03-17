Жители КБР могут создать поздравительные открытки к 9 Мая

Московский Музей Победы пригласил жителей Кабардино-Балкарии участвовать в конкурсе рисунков «Открытка Победы».
Школьники и взрослые могут создать поздравительные открытки к 9 Мая. Однако работы можно посвящать не только Великой Отечественной, но также участникам специальной военной операции.
Выполнить их можно в любой художественной технике. Жюри оценит творческий замысел, оригинальность и выразительность, а также мастерство изготовления. Заявки принимают до середины апреля.
Все поступившие рисунки превратятся в экспонаты онлайн-выставки: их опубликуют на сайте Музея Победы. А лучшие станут основой для серии праздничных открыток.
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