Жители КБР могут принять участие в природоохранной акции «Помоги зимующим птицам»

Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник приглашает всех желающих участвовать в ежегодной природоохранной акции «Помоги зимующим птицам». Она началась в декабре и продлится до первого марта.
Это просветительская акция, которая призвана повысить уровень экологического сознания граждан разного возраста. Организаторы приглашают участвовать детей, их родителей и учителей. Для них подготовили несколько заданий: можно участвовать в конкурсах художественного творчества и фотографии, вести дневник наблюдений в зимний период, участвовать в так называемых «птичьих викторинах» и в беседах о перелетных и зимующих пернатых родного края.
Если вас заинтересовала программа, обращайтесь в отдел экологического просвещения Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника.
https://t.me/vestikbr