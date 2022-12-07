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Жители КБР могут принять участие в природоохранной акции «Помоги зимующим птицам»

Жители КБР могут принять участие в природоохранной акции «Помоги зимующим птицам»

07.12.2022 | 10:37
Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник приглашает всех желающих участвовать в ежегодной природоохранной акции «Помоги зимующим птицам». Она началась в декабре и продлится до первого марта. Это просветительская акция, которая призвана повысить уровень экологического сознания граждан разного возраста. Организаторы приглашают участвовать детей, их родителей и учителей. Для них подготовили несколько заданий: можно участвовать в конкурсах художественного творчества и фотографии, вести дневник наблюдений в зимний период, участвовать в так называемых «птичьих викторинах» и в беседах о перелетных и зимующих пернатых родного края. Если вас заинтересовала программа, обращайтесь в отдел экологического просвещения Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника.   https://t.me/vestikbr
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