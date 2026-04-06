Жители КБР могут принять участие в премии «Мастера сельского и агротуризма»

06.04.2026 | 14:40
Жители Кабардино-Балкарии могут участвовать в ежегодной премии «Мастера сельского и агротуризма». Проводит ее автономная некоммерческая организация «Мастерская гостеприимства» в партнерстве с Общенациональным союзом индустрии гостеприимства. Заявить о себе предлагают не только физическим лицам, но и хозяйствующим субъектам любой формы собственности. Номинаций на звание «лучшего» всего семь. Так, можно представить средство размещения и программу приема гостей, объект сельского и агротуризма, маршрут и даже сувенир. Основная цель премии – стимулировать и поддержать инновационные проекты в области АПК и туризма. Конкурс также призван помочь сформировать положительный имидж российских регионов, продержать сельское предпринимательство, повысить качество туристических продуктов, создать новые конкурентоспособные проекты. Участие в премии – бесплатное. Заявки принимают до 8 мая. Все подробности доступны на официальном сайте смотра.   https://t.me/vestikbr
