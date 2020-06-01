Жители КБР голосуют за поправки в Конституцию





Сегодня пятый день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Жители Кабардино-Балкарии приходят на избирательные участки, чтобы выразить свое мнение об изменениях в основной закон государства.

На избирательном участке №120 в Нальчике проголосовал председатель комитета Парламента КБР по бюджету, налогам и финансовому рынку Михаил Афашагов. Политик убежден: в столь значимый для страны момент крайне важно проявить гражданскую активность.

«Это возможность решить проблемы защиты социальных прав граждан. Я считаю, что обеспечить их равные права. Передача части полномочий и усиление роли Государственной Думы, политических партий, совета Федерации. Голосование по поправкам – это способ улучшить государственное управление», — отметил Михаил Афашагов в интервью корреспонденту «Вестей. Кабардино-Балкария».

Книгоиздатель, член Общественной палаты КБР Мария Котлярова пришла на участок №115. Она считает необходимой поправку, закрепляющую в Конституции основы сохранения и развития культуры.

«Государство берет на себя защиту памятников истории и культуры. И оно берет на себя обязательство по развитию культур многонациональной России. Вот это самый главный пункт, почему я здесь. Есть пункт о сохранении памяти, памяти о народном подвиге. Я думаю, что для тех, кому дорога наша история, для тех, кому дорог мир, в котором мы живем, мир нашей страны, я полагаю, что они должны прийти и опустить свой бюллетень, — отметила Мария Котлярова.

Участки для голосования в республике открыты ежедневно с 8:00 до 20:00. Работать они будут по 1 июля включительно — с соблюдением всех санитарных норм.