Жители Кахуна собрали гуманитарный груз для участников специальной военной операции

Письма и открытки с поздравлениями ко Дню защитника Отечества мобилизованным писали школьники Кахуна. Принесли их в администрацию селения, где открыли временный пункт приема гумпомощи. Сбор организовали представители рода Шебзуховых. К сбору подключились и другие жители селения. Люди приносили продукты питания, медицинские препараты, предметы первой необходимости, теплые вещи.
Лариса Тамбиева – многодетная мама. У женщины – дочь и трое сыновей. Старший в зону специальной военной операции ушел добровольцем. Младший ещё школьник. В свободное время помогает собирать посылки для брата и его товарищей. Лариса говорит, каждый раз старается отправить сыну мандарины, потому что он их очень любит.
Жители Кахуна собрали около полтонны груза. В зону СВО его доставят в ближайшее время.
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