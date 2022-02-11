Жители Кабардино-Балкарии запустили флешмоб в поддержку российских олимпийцев

XXIV Олимпийские игры в Пекине открылись 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Жители Кабардино-Балкарской Республики вместе со всей страной болеют за наших спортсменов и радуются их победам. Пост в поддержку спортсменов опубликован в социальной сети Инстаграм. К нему уже присоединились заместитель Председателя Парламента КБР Мурат Карданов, министр спорта КБР Ислам Хасанов, представители разных профессий, воспитанники спортивных школ и самые юные жители республики. «У нас есть уникальная возможность поддержать наших спортсменов, которые выступают на Олимпийских играх в Пекине. Их достижения вдохновляют юных жителей нашей республики. Участие в мероприятиях такого масштаба – это очень важный и ответственный момент для каждого спортсмена, и хочется пожелать сборной России только побед», – сказал заместитель Председателя Парламента КБР Мурат Карданов Принять участие может любой желающий. Для этого необходимо: - разместить в социальных сетях фото или видео в поддержку сборной России на Олимпиаде в Пекине - обязательно добавить хештег #КБРВместесВами #ROCyouagain