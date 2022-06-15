Жители Кабардино-Балкарии присоединились к патриотической акции “Все для Победы”

“Все для Победы” - патриотический проект с таким названием запустил Общероссийский народный фронт. Основная идея – поддержать воинские подразделения ДНР И ЛНР. Оказать посильную помощь военнослужащим Донецкой и Луганской народных республик могут как предприятия, так и частные лица – каждый желающий, кто готов внести свой вклад. Можно оказать финансовую помощь. Как это сделать, расскажет сайт pobeda.onf.ru. Там же вы увидите перечень предметов, которые необходимо приобрести. Товары первой необходимости и продовольствие можно принести прямо в региональное отделение ОНФ в Нальчике. После сортировки гуманитарный груз отправят в распределительные центры в Белгородской и Ростовской областях.