Жители Кабардино-Балкарии приняли участие в акции “Свеча памяти”

Вспоминая о погибших в боях, замученных в фашистских концлагерях, умерших в тылу от голода и лишений по всей стране зажигают свечи ровно в четыре утра. В час, когда без объявления войны на нашу страну напала фашистская Германия. В четыре часа утра у Вечного огня звучат песни военных лет. Традиционная акция ежегодно собирает в столице республики сотни людей. Все они приходят, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся с фронта. Кабардино-Балкария отправила сражаться с врагом 60 тысяч воинов. Около 40 тысяч из них не вернулись домой. Собравшиеся отметили: эпохальные события 40-х годов прошлого века коснулись практически каждой семьи республики. А потому так важно чтить память героев. Ветераны боевых действий, кадеты, юнармейцы, студенты-медики, державшие в руках светящиеся буквы и цифры, из которых сложили надпись “22 июня 41 года” - все, кто пришел к Вечному огню, зажгли свечи. К монументу возложили живые цветы – как символ неугасающей памяти.