Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Жители Кабардино-Балкарии могут присоединиться к интернет-проекту «Берлин 1945. Последний бой».

29.04.2026 | 15:20
Жители Кабардино-Балкарии могут присоединиться к интернет-проекту «Берлин 1945. Последний бой». Курс разработали историки Артем Драбкин – руководитель фонда «Я помню» и Алексей Исаев – автор книг о Великой Отечественной. Проект стартует в конце апреля на платформе «Лекториум». Его цель – сохранить память о войне и сформировать историческое сознание у молодежи. Программа посвящена штурму Берлина Красной армией и включает две книги с онлайн-курсом. В битве за Берлин, которая длилась всего две недели, участвовали 3 миллиона человек, не считая 4-миллионного населения самого города. Авторы инициативы собрали крупнейшие события – от штурма Берлина до Победы. В основе курса – документы, карты, воспоминания участников. Цикл лекций выйдет на каналах Музея Победы и фонда «Я помню». Программа рассчитана на школьников 8–11 классов, учителей и классных руководителей. Курс можно проходить в удобном темпе, видео – не длиннее 15 минут. Материалы проекта также войдут в школьные учебники истории.
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных