Жители Кабардино-Балкарии могут присоединиться к интернет-проекту «Берлин 1945. Последний бой». Курс разработали историки Артем Драбкин – руководитель фонда «Я помню» и Алексей Исаев – автор книг о Великой Отечественной. Проект стартует в конце апреля на платформе «Лекториум». Его цель – сохранить память о войне и сформировать историческое сознание у молодежи. Программа посвящена штурму Берлина Красной армией и включает две книги с онлайн-курсом. В битве за Берлин, которая длилась всего две недели, участвовали 3 миллиона человек, не считая 4-миллионного населения самого города. Авторы инициативы собрали крупнейшие события – от штурма Берлина до Победы. В основе курса – документы, карты, воспоминания участников. Цикл лекций выйдет на каналах Музея Победы и фонда «Я помню». Программа рассчитана на школьников 8–11 классов, учителей и классных руководителей. Курс можно проходить в удобном темпе, видео – не длиннее 15 минут. Материалы проекта также войдут в школьные учебники истории.