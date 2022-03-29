home
Главная
>
Новости
>
Жители Кабардино-Балкарии могут принять участие в конкурсе на лучший Z-контент

Жители Кабардино-Балкарии могут принять участие в конкурсе на лучший Z-контент

29.03.2022 | 16:56
«За нами правда!»… Жители Кабардино-Балкарии могут принять участие в конкурсе на лучший Z-контент. Эта акция всероссийская, и направлена на поддержку главы государства и Вооруженных сил нашей страны, а также на противодействие лживой информации, которую распространяют в интернете. Все, кто хочет участвовать в конкурсе, могут разместить в соцсетях правдивый контент – изображения, видеоролики, стихи, песни, слоганы. Также можно воспользоваться сайтом акции «За нами правда!». Авторов лучших публикаций ждут сувениры с Z-символикой.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных