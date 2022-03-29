«За нами правда!»… Жители Кабардино-Балкарии могут принять участие в конкурсе на лучший Z-контент. Эта акция всероссийская, и направлена на поддержку главы государства и Вооруженных сил нашей страны, а также на противодействие лживой информации, которую распространяют в интернете. Все, кто хочет участвовать в конкурсе, могут разместить в соцсетях правдивый контент – изображения, видеоролики, стихи, песни, слоганы. Также можно воспользоваться сайтом акции «За нами правда!». Авторов лучших публикаций ждут сувениры с Z-символикой.