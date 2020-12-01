Жители Кабардино-Балкарии могут принять участие в общественном обсуждении перспектив развития российского образования





В 21-м году в стране намерены апробировать новую систему аттестации школьных учителей. Будут введены квалификационные категории «методист» и «наставник». «Учитель-методист» — это педагог, который разрабатывает новые технологии в образовании, пособия и программы повышения квалификации, проводит семинары и мастер-классы, выступает экспертом в профильных конкурсах, руководит практикой студентов. «Учитель-наставник» сможет помочь новым педагогам адаптироваться к работе в школе, выявить пробелы в подготовке и наметить план профессионального роста своих подопечных. Сейчас в Минпросвещении России готовят нормативную базу для нововведений. В ведомстве подчеркивают, что «методист» и «наставник» будут не должностями, а именно квалификационными категориями. Педагог сможет иметь одновременно обе и получать за них две надбавки. Это прекрасный фактор, чтобы мотивировать учителей профессионально развиваться, считают в министерстве.