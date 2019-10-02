Жители Кабардино-Балкарии фруктов и ягод едят больше всех в стране — 2019.10.02





К такому выводу пришли в Росстате после анализа данных за 2018-й. Оказалось, что в нашей республике на каждого человека в год приходится по 117 килограммов плодовых. Следом идет Краснодарский край, но там этот показатель не дотягивает даже до центнера. По потреблению овощей и бахчевых мы тоже в числе лидеров. Правда, здесь со значительным отрывом первенствует Дагестан, а жители Кабардино-Балкарии и Волгоградской области делят второе место и съедают, по подсчетам экспертов, больше ста восьмидесяти килограммов овощей. Ну, а меньше всего продуктов с грядки могут позволить себе на Чукотке, в Бурятии и Туве. При этом в целом по стране потребление фруктов и овощей выросло в среднем на два-три килограмма на человека, отмечают в Росстате.