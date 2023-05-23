Жители Чегемском районе голосуют за благоустройство общественных территорий

В Чегемском районе предложили сделать выбор из двух объектов.
Это аллея на ул.Кярова и место отдыха с детской площадкой на Лагерной. Расположены они в нижней части Чегема. Когда жители определятся с выбором, одну из точек отремонтируют в рамках программы по формированию комфортной городской среды.
По проекту прогулочная зона н Кярова будет начинаться от Амбарного переулка – и до конца улицы. Территорию собираются выложить тротуарной плиткой. Появятся скамейки и современная система освещения…
Детскую площадку на Лагерной планируют разбить на месте пустыря. Здесь также создадут условия для отдыха горожан… Голосование завершится 31-го мая. Сделать свой выбор можно при помощи волонтеров, которые работают в городах республики в людных местах, а также самостоятельно – на сайте 7.gorodsreda.ru.
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