Жители Чегемского района собирают гуманитарный груз для военнослужащих из КБР

Ученик пятой школы Чегема Ибрагим Сарбашев после уроков идет прямиком в волонтерский центр. Вместе с друзьями он помогает сортировать и паковать вещи для участников спецоперации. Тельняшки и шерстяные носки, различные медицинские препараты, спички, бритвенные станки, швейные наборы… Жители приносят все то, что может понадобиться в полевых условиях.
На другой стороне посылки со сладостями, чай и кофе. Большая коробка с шампунем и мылом, а также десятки упаковок полотенец. На инициативу волонтеров собрать гуманитарную помощь для военнослужащих откликнулись многие жители муниципалитета.
Свое “пасибо” защитникам Родины говорят не только взрослые, но и дети. Волонтеры рассказывают, что большую часть всего этого груза собрали именно школьники Чегемского района. А еще они пишут солдатам письма.
Строки полны восхищения мужеством и надежды на то, что военнослужащие, исполнив свой долг, вернутся домой. Особое место здесь занимают детские рисунки. Все эти послания, без сомнения, идут от сердца. На коробках надписи: “Российскому солдату с благодарностью”.
Гуманитарный груз из Чегемского района отправят к местам несения службы в ближайшие выходные. Акция “Мы вместе” продолжается.
https://t.me/vestikbr