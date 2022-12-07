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Жители Чегемского района собирают гуманитарный груз для военнослужащих из КБР

Жители Чегемского района собирают гуманитарный груз для военнослужащих из КБР

07.12.2022 | 15:57
Ученик пятой школы Чегема Ибрагим Сарбашев после уроков идет прямиком в волонтерский центр. Вместе с друзьями он помогает сортировать и паковать вещи для участников спецоперации. Тельняшки и шерстяные носки, различные медицинские препараты, спички, бритвенные станки, швейные наборы… Жители приносят все то, что может понадобиться в полевых условиях. На другой стороне посылки со сладостями, чай и кофе. Большая коробка с шампунем и мылом, а также десятки упаковок полотенец. На инициативу волонтеров собрать гуманитарную помощь для военнослужащих откликнулись многие жители муниципалитета. Свое “пасибо” защитникам Родины говорят не только взрослые, но и дети. Волонтеры рассказывают, что большую часть всего этого груза собрали именно школьники Чегемского района. А еще они пишут солдатам письма. Строки полны восхищения мужеством и надежды на то, что военнослужащие, исполнив свой долг, вернутся домой. Особое место здесь занимают детские рисунки. Все эти послания, без сомнения, идут от сердца. На коробках надписи: “Российскому солдату с благодарностью”. Гуманитарный груз из Чегемского района отправят к местам несения службы в ближайшие выходные. Акция “Мы вместе” продолжается.   https://t.me/vestikbr
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