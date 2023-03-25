home
Главная
>
Новости
>
Жители Баксанского района присоединились к всероссийскому субботнику

Жители Баксанского района присоединились к всероссийскому субботнику

25.03.2023 | 09:04
На уборку вышли больше четырех тысяч человек. Это работники социальных и медицинских учреждений, трудовые коллективы местных предприятий, общественники и молодежь. Чистили центральные улицы и скверы, площадки возле памятников и обочины дорог. В Кубе, в частности, приводили в порядок территорию возле новых школы и амбулатории. Вклад в общее дело внесли многие жители села. За весь день в Баксанском районе собрали больше 20 тонн мусора, освободив от него свыше 16 гектаров. Такие субботники в муниципалитете планируют проводить два ближайших месяца.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных