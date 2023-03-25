Жители Баксанского района присоединились к всероссийскому субботнику

На уборку вышли больше четырех тысяч человек. Это работники социальных и медицинских учреждений, трудовые коллективы местных предприятий, общественники и молодежь.
Чистили центральные улицы и скверы, площадки возле памятников и обочины дорог. В Кубе, в частности, приводили в порядок территорию возле новых школы и амбулатории. Вклад в общее дело внесли многие жители села.
За весь день в Баксанском районе собрали больше 20 тонн мусора, освободив от него свыше 16 гектаров. Такие субботники в муниципалитете планируют проводить два ближайших месяца.
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