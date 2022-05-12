Жители Баксана выбирают общественную территорию, которая будет благоустроена в 2023 году

Онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» стартовало в середине апреля. Участвовать могут все россияне в возрасте от 14 лет. Для этого нужно пройти авторизацию на портале госуслуг. Еще один способ – обратиться к волонтерам. Пункты сбора голосов создали по всему Баксану. Сбор мнений продлится до конца мая. Объект, набравший наибольшее количество голосов, обновят уже в 2023-м. В прошлом же году жители выбрали для благоустройства ул.Баксанова в Дыгулыбгее. Сегодня ремонтные работы – в активной стадии. В благоустройство ул.Баксанова в этом году вложат почти 25 миллионов рублей. Все работы должны завершить до первого сентября.