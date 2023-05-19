Жители Аргудана стали участниками международной акции «Сад памяти»

В акции приняли участие воспитатели, работающие в дошкольном учреждении, а также дети. Саженцы высадили в память о местном жителе – участнике Великой Отечественной Хасанбие Жигунове.
Он воевал на нескольких фронтах. Удостоен ордена Красной Звезды и Отечественной войны первой степени. Погиб в Польше… Возле деревьев установили портрет героя, а также табличку с его биографией.
Напомним, что цель акции «Сад памяти» - высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом, кто погиб в годы Великой Отечественной.
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