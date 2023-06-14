Жителей КБР приглашают на онлайн-программу ко Дню медицинского работника

Площадкой станет сайт московского Музея Победы. Его специалисты подготовили несколько передач, в которых представляют экспонаты из фондов и раскрывают их историю.
С медицинскими инструментами времен Великой Отечественной познакомит программа «Неизвестное об известном». «История в деталях» расскажет о госпиталях, которые разворачивали в тылу.
Детям предлагают узнать тайну медицинской сумки, а онлайн-кинотеатр Музея Победы покажет художественный фильм «Сельский врач» 50-х годов – со знаменитой советской актрисой Тамарой Макаровой в главной роли.
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