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Жителей КБР приглашают на онлайн-программу ко Дню медицинского работника

Жителей КБР приглашают на онлайн-программу ко Дню медицинского работника

14.06.2023 | 22:09
Площадкой станет сайт московского Музея Победы. Его специалисты подготовили несколько передач, в которых представляют экспонаты из фондов и раскрывают их историю. С медицинскими инструментами времен Великой Отечественной познакомит программа «Неизвестное об известном». «История в деталях» расскажет о госпиталях, которые разворачивали в тылу. Детям предлагают узнать тайну медицинской сумки, а онлайн-кинотеатр Музея Победы покажет художественный фильм «Сельский врач» 50-х годов – со знаменитой советской актрисой Тамарой Макаровой в главной роли.   https://t.me/vestikbr  
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