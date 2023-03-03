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Жителей КБР познакомят с выставкой «Багровый рубеж» Музея Победы

Жителей КБР познакомят с выставкой «Багровый рубеж» Музея Победы

03.03.2023 | 13:58
Выставка будет демонстрироваться до 3 мая в Национальном музее КБР. Экспозиция будет предоставлена в рамках проекта «Территория Победы», который создан по инициативе Музея Победы. Подготовлена она при участии Тверского государственного объединённого музея и Вяземского историко-краеведческого музея. В электронную экспозицию вошло около 130 оцифрованных материалов. Это фотографии с мест боев, портреты героев, плакаты, карты, газеты времен войны, а также рисунки фронтового художника Ивана Царевича из серии «Ефремовская эпопея». Экспозиция состоит из четырех разделов, рассказывающих о хронологии боев в районе Ржевско-Вяземского выступа. Интернет-пользователи узнают о ходе четырех наступательных операций, которые были проведены Красной армией подо Ржевом – об их успехах и неудачах, потерях сторон, освобождении советских городов и т.д. Отдельные планшеты экспозиции посвящены двум героям Ржевской битвы - командующему армией генерал-лейтенанту Михаилу Ефремову и летчику Алексею Рапоте. На выставке представят фотографии, документы, личные вещи, портреты героев из фондов Музея Победы и личных семейных коллекций.  
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