Жителей Кабардино-Балкарии приглашают на онлайн-программу в честь 8 марта

Жителей Кабардино-Балкарской Республики 8 марта приглашают на праздничную онлайн-программу в честь Международного женского дня. На сайте московского Музея Победы интернет-пользователей ждут исторические видеоролики, весенние мастер-классы, кинопоказ и праздничный концерт. Посетители сайта узнают о судьбах женщин в годы Великой Отечественной войны. В цикле программ "Люди и судьбы" зрителям расскажут о молодой разведчице Вере Шапошниковой, труженице тыла Евгении Жихаревой, бактериологе, создательнице советской вакцины против чумы Магдалине Покровской, летчице Валентине Гризодубовой, первой в СССР женщине-водолазе Нине Соколовой и др. Пользователи "побывают" в экспозициях Музея Победы, увидят фотографии военных лет и архивные кинокадры. Помимо этого, онлайн-посетителям представится возможность принять участие в мастер-классах по акварельной живописи и сухой пастели. Лауреаты конкурса «Моя Победа» научат рисовать букеты тюльпанов и сирени. А юные интернет-пользователи смогут своими руками сделать подарки для мам и бабушек. В онлайн-кинотеатре пользователи смогут посмотреть советский художественный фильм «Крылья» режиссера Ларисы Шепитько. Фильм повествует о послевоенной жизни бывшей боевой лётчицы, а ныне директора училища Надежды Петрухиной (Майя Булгакова), в которой не гаснет пронзительное желание летать. Зрителей также приглашают насладиться музыкой на онлайн-концерте. Праздничную программу «Для милых дам» подготовил Евгений Кунгуров – российский оперный и эстрадный певец, актер, телеведущий. Талант артиста получил признание в ряде классических и популярных музыкальных конкурсов. Виртуальные гости услышат песни о весне и любви.