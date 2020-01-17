Жителей аварийных домов досрочно переселят

С рабочим визитом в Кабардино-Балкарию прибыли председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин и глава Фонда ЖКХ Константин Цицин. В Доме Правительства вместе с главой Кабардино-Балкарской Республики К.Коковым они приняли участие в совещании с главами администраций муниципальных образований. Обсуждены вопросы реализации региональных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Также подписано дополнительное соглашение между Фондом содействия реформированию ЖКХ и Кабардино-Балкарской Республикой, в соответствии с которым регион обязуется досрочно, до 31 декабря 2022 года, завершить региональную программу переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.