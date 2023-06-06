Житель Урванского района призывал граждан к осуществлению экстремистской деятельности

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Кабардино-Балкарии, распространявшего экстремистские материалы. В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию экстремизму сотрудниками УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике пресечена преступная деятельность 29-летнего жителя Урванского района. По имеющимся данным, указанный гражданин распространял в одной из социальных сетей материалы, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Следственным подразделением УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике в его отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 5 лет.