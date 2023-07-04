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Житель Нальчика выращивал в горшках коноплю

Житель Нальчика выращивал в горшках коноплю

04.07.2023 | 16:18
Этот факт обнаружил при обходе участковый. В результате возбуждено уголовное дело. Подробности сообщили в республиканском МВД. Горшков было больше двух десятков. Находились они в подсобном помещении на территории частного домовладения. Хозяин рассказал полицейским, что выращивал коноплю для себя и продавать ее не собирался. Правоохранители провели обыск и нашли пять пакетов с веществом растительного происхождения весом около ста граммов. Экспертиза подтвердила, что и в горшках, и в упаковке – растения рода каннабис. Уголовное дело возбудили по двум статьям – за хранение наркотиков и культивирование запрещенных растений.   https://t.me/vestikbr
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