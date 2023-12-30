Житель Нальчика нанес значительный ущерб лесному фонду

30.12.2023 | 10:42
Перед судом предстанет житель Нальчика, который в нарушение закона распорядился корчевать сосны в Приэльбрусье. В итоге по его указанию были повалены больше двух десятков деревьев. Ущерб превысил миллион 200 тысяч рублей, сообщили в республиканском МВД. Местные участковые и работники национального парка выявили нарушение в мае при обходе особо охраняемой территории. Лесной массив пострадал на территории Терскола. Подозреваемого удалось задержать. Выяснилось, что он нанял экскаваторщика, который и вырвал деревья с корнем. При этом работнику не было известно, что разрешительные документы отсутствуют, и акция незаконная... Уголовное дело с обвинительным заключением направили в Эльбрусский районный суд.   https://t.me/vestikbr
