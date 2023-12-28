Житель Нальчика Алексей Белинский любитель фильмов на пленке

28.12.2023 | 16:00
Сегодня в коллекции у Алексея Белинского – больше 500 кинокартин на пленке. В основном это шедевры мирового кинематографа 50-70-х годов. Хранятся они у нальчанина дома – повсюду. Белинский сам реставрирует ленту. Причем ему под силу дело любой сложности: знает все тонкости работы со старой пленкой… Мастер может вдохнуть новую жизнь и в кинопроекторы: заново собирает аппаратуру из уцелевших деталей... Алексей – самоучка. В 90-х в нальчикском кинотеатре «Аврора» работал киномехаником: показывал зрителям фильмы на большом экране. Там и укрепился интерес к этому виду искусства. Сегодня трудится в системе теплоснабжения, но кинематографу верен: это – часть души. Интерес передал ученице – студентке колледжа Екатерине Мануйленко. Екатерина ловко управляется с кинопроектором – правильно заправляет пленку и уже знает профессиональные тонкости. Эти два кинопроектора – 70-х годов производства. Весь год они работали в одной из библиотек Нальчика – создавали незабываемую атмосферу старого кино и лампового звука. Сегодня Алексей Белинский собирает группу единомышленников – хочет создать клуб любителей фильмов на кинопленке.   https://t.me/vestikbr
