Житель КБР задержан за причинение вреда здоровью, повлёкшего смерть





В республике задержали 26-летнего местного жителя. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти человека. Подробности сообщили в пресс-службе регионального министерства внутренних дел. В декабре прошлого года в Липецке в одном из кафе между жителем Кабардино-Балкарии и липчанином произошел конфликт, который перерос в драку. Во время потасовки подозреваемый под воздействием алкоголя нанес сопернику удар по голове. Потерпевшего доставили в больницу, где он, не приходя в сознание, скончался. Житель Кабардино-Балкарии скрылся. В ходе расследования уголовного дела его задержали уже летом в Баксане, заключили под стражу и отправили в Липецк, чтобы продолжить выяснять детали на месте происшествия.