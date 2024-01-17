Житель КБР осужден за демонстрированию символики экстремисткой организации

Три года лишения свободы условно получил житель Баксанского района, причастный к демонстрированию символики экстремисткой организации. Как сегодня сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности по КБР, ранее он уже привлекался к административной ответственности за подобные действия.
В июле прошлого года повторно распространил в одной из соц_сетей материалы, которые содержали пропаганду экстремистской организации. В итоге Баксанский районный суд признал его виновным, наказание назначено с испытательным сроком в 3 года.
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