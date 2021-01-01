Житель Баксана Мурат Шериев установил рекорд по набиванию мяча





Больше 10-ти тысяч раз… Житель Баксана Мурат Шериев установил российский и международный рекорд по набиванию мяча одной ногой.

Любовь к футболу у Шериева с детства. Уже не одно десятилетие спортсмен-любитель старается поддерживать себя в форме. Ну а поставить рекорд было давней мечтой. Еще в 2004-м ему удалось набить мяч одной ногой 15 тысяч раз. И наконец горячее желание исполнилось в 20-м: Мурат ставил рекорд больше двух часов и смог удержать мяч в воздухе десятью с половиной тысячами ударов.

«Сняли на камеру, отправили в Москву и через неделю пришел ответ. Прислали оригинал – зафиксировано. Я поехал на почту, забрал, захожу домой, родителям – смотрите – говорю, они в шоке были, удивлялись, не знали, что сказать», — рассказывает Мурат.

Несмотря на достигнутую цель, Мурат Шериев и в дальнейшем не думает отказываться от спортивного хобби.