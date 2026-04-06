Жилищная программа в действии: 1 300 семей Нальчика переехали в лучшие условия с 2019 года

06.04.2026 | 13:10
Свыше тысячи трехсот семей в Нальчике получили возможность улучшить жилищные условия с 2019 года. Об этом рассказали в столичной мэрии. В городском округе и сегодня продолжают реализовывать программу по переселению граждан из аварийного фонда. Отмечу, действуют в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Инфраструктура для жизни». Это также часть федерального проекта, направленного на сокращение ветхого жилья. Так, условия улучили 400 семей – это свыше тысячи человек. Большая часть супружеских пар получила благоустроенные квартиры в новых жилых комплексах, остальным предоставили денежные компенсации. Кроме того, под индивидуальное жилищное строительство в муниципалитете гражданам выделяют земельные участки. Свыше 900 таковых предоставили многодетным. Наделы получили и восемь семей участников специальной военной операции.   https://t.me/vestikbr
