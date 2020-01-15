Земский учитель-2020

С 2020 года запускается федеральный проект «Земский учитель», который призван заполнить вакантные должности в школах малых городов и сел России. В рамках программы, преподаватели, которые готовы переехать в малые и наиболее отдаленные населенные пункты страны, получат от государства материальную поддержку – 1 миллион рублей. Как отмечают в министерстве образования КБР, в этом году в отдаленных селах региона нужны учителя английского языка, математики, русского языка и литературы. В программе участвуют 8 сельских школ в 5 муниципалитетах- это Эльбрусский, Черекский, Прохладненский, Майский районы. Для участия в программе необходимо наличие среднего профессионального или высшего образования, готовность переехать в село минимум на 5 лет и возраст до 55 лет. Заявку необходимо подать до 15 апреля. Кандидаты, прошедшие конкурсный отбор, будут определены до 15 мая. Деньги по программе победители получат до 1 декабря 2020 года, потратить их можно будет на любые цели.