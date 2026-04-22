Земледельцы КБР приступили к посеву кукурузы на зерно

Земледельцы Кабардино-Балкарии приступили к посевной кукурузы на зерно. Первые гектары уже засеяли, сообщают в региональном минсельхозе.
Кукуруза – главная зерновая культура республики. Она занимает больше половины всех площадей под зерновыми. В этом году ею засеют более 130 тысяч гектаров – на 4% больше, чем в прошлом. Семенами аграрии обеспечены полностью. Урожай пойдет на корм скоту и на переработку. Эта культура дает высокие урожаи и хорошо адаптируется к местным условиям. В минсельхозе рассчитывают, что при благоприятной погоде валовой сбор превысит прошлогодний.
