Земледельцы КБР приступили к посеву кукурузы на зерно

Земледельцы КБР приступили к посеву кукурузы на зерно

22.04.2026 | 13:10
Земледельцы Кабардино-Балкарии приступили к посевной кукурузы на зерно. Первые гектары уже засеяли, сообщают в региональном минсельхозе. Кукуруза – главная зерновая культура республики. Она занимает больше половины всех площадей под зерновыми. В этом году ею засеют более 130 тысяч гектаров – на 4% больше, чем в прошлом. Семенами аграрии обеспечены полностью. Урожай пойдет на корм скоту и на переработку. Эта культура дает высокие урожаи и хорошо адаптируется к местным условиям. В минсельхозе рассчитывают, что при благоприятной погоде валовой сбор превысит прошлогодний.   https://t.me/vestikbr
