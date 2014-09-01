Земельные отношения, развитие транспортной инфраструктуры, оказание жителям республики материальной и бесплатной медицинской помощи





Эти вопросы сегодня обсудили на заседании правительства Кабардино-Балкарии. В режиме видеоконференции его провел вице-премьер Муаед Кунижев. Принято распоряжение о создании акционерного общества «Ореховая роща» — территория находится в Нальчике на улице Пирогова. Сто процентов акций принадлежат государству. Кроме того, рассмотрен проект постановления о переводе одного из земельных участков в другую категорию. Его подготовили на основании ходатайства общественной организации охотников и рыболовов.

Также кабинет министров внес изменения в ряд правовых актов, регулирующих социальную сферу. Один из вопросов — организация бесплатной медицинской помощи онкобольным детям до 2023 года.

Всего на заседании обсудили 8 проектов постановлений и распоряжений республиканского правительства.