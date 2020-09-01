«Земельная собственность». Так называется новая книга доктора экономических наук Радия Жиругова





Монография содержит подробное описание основ регулирования земельных отношений в условиях малоземелья. Ученые провели анализ эффективности использования аграрных ресурсов в Кабардино-Балкарии и на основе полученных данных представили свое видение модернизации механизмов работы в этой сфере.

Книга, по мнению авторов, будет полезна всем, кто интересуется вопросами сельского хозяйства и земельных отношений, в том числе студентам. Издание напечатано тиражом 300 экземпляров, часть из них читатели смогут найти в библиотеках республики.