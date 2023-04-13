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Зеленый горошек в этом году планируют посеять на площади 5100 гектаров

Зеленый горошек в этом году планируют посеять на площади 5100 гектаров

13.04.2023 | 15:58
Станица Котляревская… Условия для выращивания ранних овощных здесь благоприятные, говорят аграрии. Хорошо себя чувствует и зеленый горошек. Эту культуру в Кабардино-Балкарии возделывают в основном в Терском, Прохладненском и Майском районах. Одно из крупных предприятий, которое специализируется на овощах, планирует занять горошком примерно две тысячи гектаров. В качестве семян используют часть прошлогоднего урожая. Машина заменяет на поле несколько десятков человек. Здесь работает два таких агрегата. На пашне задействуют различные сельхозмашины, в том числе дождевальные. В среднем же с гектара собирают до шести тонн. Поля предприятия расположены в разных селах в степной зоне. К работам приступили в самом начале весны. В Котляревской на сегодня засеяли четвертую часть из запланированных 600 гектаров. А урожай отправят на переработку – на республиканские консервные предприятия, которые поставляют продукцию по всей России. К слову, Кабардино-Балкария на Северном Кавказе – лидер в производстве плодоовощных консервов. В минувшем году одного только зеленого горошка выпустили больше 62-х миллионов условных банок. И этот показатель ежегодно растет.   https://t.me/vestikbr
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