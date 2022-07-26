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Зеленому театру в Нальчике исполнилось 65 лет

Зеленому театру в Нальчике исполнилось 65 лет

26.07.2022 | 17:27
Хор Государственного ансамбля песни и пляски КБАССР исполняет композицию Вано Мурадели “Кабардинка”. Это фрагмент из легендарного фильма-концерта “Песни над Эльбрусом”, снятого в 60-е годы прошлого века. Место действия – не менее знаменито. Зеленый театр – масштабный, открытый, главный летний концертный зал Нальчика. Зрительный зал условно разделен на 4 сектора и партер, одновременно здесь может находиться 2431 зритель, это уникальная и единственная подобная площадка на Северном Кавказе. Амфитеатр, построенный в 57-м году в самом сердце парка, буквально вписан в горный ландшафт. И сегодня открытая сцена хорошо оборудована. Здесь проходят крупные концерты и представления. А многие артисты признаются: именно эта площадка стала самой любимой. У архитектора Мухамеда Орквасова с Зеленым театром тоже особые отношения. Он лично знал автора проекта Георгия Мосулишвили и даже работал над созданием крыши строения. А в 2007-м именно ему доверили провести первую капитальную реконструкцию в преддверии полувекового юбилея. Возведенный в классическом стиле, театр сохранил все лучшее, что заложили в нем изначально, но в то же время был практически полностью перестроен. Вместо скамеек для зрителей появились кресла со спинками. Сцена стала шире и длиннее. И даже фасад украсили индийским белым гранитом. Сезон у театров под открытым небом короткий: длится всего несколько месяцев. В холодное время года жизнь здесь замирает. Но, увы, не всегда перерывы связаны с дождем и снегопадом. Сейчас в Зеленом театре, что называется, “высокий” сезон. Ну а главные события еще впереди. Ими, конечно, станут концерты, посвященные вековому юбилею республики. https://t.me/vestikbr
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