«Зеленая планета». Под таким названием в высокогорном заповеднике «Безенги» накануне открылась республиканская экологическая акция — 2019.07.10





В ней принимают участие волонтеры. Главная задача – привлечение молодежи к проблемам экологии. Перед подъемом на склоны — инструктаж. Затем первая группа добровольцев очистила от сорняков и мусора тропу к леднику. Работали ребята из волонтерской организации Русского Географического общества, а также учащиеся школы селения Безенги. Всего — около 50 человек.

Протяженность экологической тропы в Безенги — почти два километра. Её проложили в 2014-ом. С тех пор маршрут обрел популярность у туристов и стал одним из самых посещаемых. Добавлю, что в течение этого месяца в заповеднике побывает еще одна группа волонтеров-экологов.