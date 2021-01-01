Здравоохранение республики понесло тяжелую утрату: от последствий коронавирусной инфекции ушла из жизни заслуженный врач Кабардино-Балкарии Мария Эфендиева





Она отдала медицине больше четверти века. Многие годы заведовала отделением реанимации и интенсивной терапии в Центре по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Была главным специалистом-экспертом Минздрава Кабардино-Балкарии по детской анестезиолОгии и реаниматологии. Коллеги отмечают, что Мария Эфендиева останется в их памяти высококвалифицированным специалистом, талантливым руководителем, человеком, который всегда был готов прийти на помощь.

На днях медицинское сообщество понесло еще одну невосполнимую утрату – от последствий коронавируса скончался врач высшей категории Хасан Эльчепаров. Детский хирург помогал своим пациентам больше 35 лет.