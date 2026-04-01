«Здоровье для всех»: в Нальчике стартует акция «10 000 шагов к жизни»

«Здоровье для всех»: в Нальчике стартует акция «10 000 шагов к жизни»

01.04.2026 | 09:10
В ближайшее воскресенье в Нальчике стартует всероссийская акция «10 000 шагов к жизни». В этом году ее девиз – «Здоровье для всех», рассказали в профильном министерстве. Старт запланирован на 11 утра у входа на площадку Театра юного зрителя по адресу улица Кабардинская, 4. Участники смогут выбрать один из двух маршрутов, в зависимости от своих физических возможностей. Простой путь – «Здоровье» – 10 тысяч шагов, утвержден региональной общественной организацией «Лига здоровья наций». Он включает в себя пеший маршрут до Курзала и возвращение на место старта. Сложный – «Спорт» – это 14 тысяч шагов. Он потребует дополнительной физической подготовки. Участникам предстоит пройти в обход четырех озер Атажукинского сада, дойти до Курзала и вернуться на место старта. Перед началом акции с десяти до одиннадцати в здании Театра юного зрителя будет действовать медицинский пункт городской поликлиники №1. Бесплатный профосмотр смогут пройти все желающие: им измеряют артериальное давление, уровень глюкозы и сахара в крови, при необходимости проведут дополнительные исследования. Цель акции –популяризировать здоровый образ жизни и привлечь внимание к важности регулярных физических нагрузок для поддержания хорошего самочувствия. Медики подчеркивают, ходьба является одним из самых доступных и эффективных способов укрепления иммунитета, насыщения организма кислородом, снижения веса и уменьшения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Зарегистрироваться для участия в акции можно уже сейчас на официальном сайте Лиги здоровья нации.   https://t.me/vestikbr
