Завтра вся страна отметит День весны и труда — 2019.04.30





Первомайское шествие пройдет в Нальчике под лозунгом «За справедливую экономику в интересах человека труда». Начнется демонстрация в 10 утра у Дома профсоюзов. Колонна с флагами, шарами и транспарантами проследует по главной улице города к площади Согласия. Здесь состоится праздничный концерт, традиционная маевка с угощениями, а для детей создадут отдельную площадку для игр. На пешеходной зоне улицы Кабардинской в этот день развернется арт-базар. Маленьких жителей республики научат готовить кексы, лепить из полимерной глины, рисовать акварелью и даже вязать крючком. Также Первомай ознаменуется открытием скакового сезона на Нальчикском ипподроме. Праздничные торжества и народные гуляния пройдут во всех районах Кабардино-Балкарии.