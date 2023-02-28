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Завтра утром в КБР проведут проверку системы оповещения гражданской обороны

Завтра утром в КБР проведут проверку системы оповещения гражданской обороны

28.02.2023 | 16:21
Завтра утром в Кабардино-Балкарии проведут проверку системы оповещения гражданской обороны. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. С 10:40 до 10:45 в республике будут включены электросирены. Сотрудники чрезвычайного ведомства просят граждан сохранять спокойствие: подача звуковых сигналов является плановой и ежегодной. Помимо этого, в эфире российских общедоступных телеканалов появится картинка с информацией о плановой проверке. Абоненты мобильной связи получат СМС-рассылку.   https://t.me/vestikbr
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