Завтра утром в КБР проведут проверку системы оповещения гражданской обороны

Завтра утром в Кабардино-Балкарии проведут проверку системы оповещения гражданской обороны. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
С 10:40 до 10:45 в республике будут включены электросирены. Сотрудники чрезвычайного ведомства просят граждан сохранять спокойствие: подача звуковых сигналов является плановой и ежегодной.
Помимо этого, в эфире российских общедоступных телеканалов появится картинка с информацией о плановой проверке. Абоненты мобильной связи получат СМС-рассылку.
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