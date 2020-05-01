Завтра страна отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне

В этом году в празднование внесла свои коррективы эпидемиологическая обстановка, массовых мероприятий не будет. Но жители республики смогут принять участие в многочисленных акциях, не выходя из дома. Одна из них – «Окна Победы». Чтобы присоединиться, достаточно празднично оформить окна своих квартир или домов, а фотографии разместить в интернете. Во всемирную сеть перейдет и «Бессмертный полк». Заявки на участие в виртуальном шествии уже принимают и продолжат завтра до 15 часов. Анкету желающие заполнить могут на сайте проекта, на профильных страницах в соцсетях. С 2 часов ночи по московскому времени начнется трансляция онлайн-шествия. В 18:45 через громкоговорители по проспекту Ленина жители Нальчика услышат поздравления Президента России. В 19 часов – минута молчания. Сразу после прозвучит песня «День Победы». В 10 вечера небо над столицей украсит праздничный салют.