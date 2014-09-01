Завтра состоится «Прямая линия с Главой КБР»





Уже завтра, в 12 часов состоится «Прямая линия» с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. Трансляцию будут вести ГТРК «Кабардино-Балкария» — на телеканале «Россия 24. КБР», Вещательный телевизионный канал «Кабардино-Балкария», республиканское радио на волне 99,5 FM, а также прямой эфир будет доступен на личных аккаунтах Казбека Кокова в социальных сетях «Instagram» и «ВКонтакте». Текстовые и видеовопросы необходимо отправлять по электронной почте kokov дефис online собака мэйл точка ру или на личную страницу главы КБР «ВКонтакте».