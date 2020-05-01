Завтра исполняется 156 лет со дня окончания Кавказской войны

21 мая по всему миру вспоминают о черкесах-жертвах того длительного кровопролития. Исходя из эпидемиологической ситуации, все акции, приуроченные к годовщине, пройдут в республике в дистанционном формате.

Война забрала тысячи жизней, нанесла невосполнимый урон материальной культуре. Были утрачены многие адыгские селения. Значительную часть этноса депортировали в Османскую империю. Сегодня черкесы живут в разных уголках Земли, но все они связаны друг с другом нитями национальной идентичности, говорят в Международной черкесской ассоциации.

Среди запланированных в День памяти адыгов – жертв Кавказской войны – дистанционный видеоурок в Национальной библиотеке Кабардино-Балкарии. Его называли «Кавказская война в художественной литературе». Видеопрезентации, выставки и литературно-музыкальную композицию подготовили в Баксанском районе. Зольчане проведут различные акции, в том числе «час поэзии». Книжно-иллюстративную выставку «По трОпам истории» и флешмобы запланировали в Лескенском районе. «Уроки памяти» представят прохладненцы. Конкурс старинной народной песни состоится в Чегемском районе.