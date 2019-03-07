Завтра – годовщина со дня депортации балкарского народа — 2019.03.07





Семьдесят пять лет назад, в тысяча девятьсот сорок четвертом, всё балкарское население — тысячи людей, в том числе стариков, женщин и детей, вывезли из родной республики в Среднюю Азию.

За тринадцать лет ссылки каждая семья потеряла кого-то из близких. Но несмотря на тяжелые испытания, народ смог сохранить свое национальное достоинство и самобытную культуру. Каждый год 8-го марта у мемориала жертвам политических репрессий в Нальчике собираются представители власти, общественных организаций, интеллигенции. Отдать дань уважения погибшим вдали от родных ущелий приходят люди разных национальностей. Так будет и завтра. Памятные митинги и возложения цветов пройдут не только в столице Кабардино-Балкарии, но и в районах республики.