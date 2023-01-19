Заводу “Терекалмаз” за год удалось увеличить объемы продаж на 60%

“Терекалмазу” за год удалось увеличить объемы продаж на 60%. В денежном выражении это почти 640 миллионов рублей, сообщили на предприятии.
Алмазный инструмент отправляют не только по России, но также в Узбекистан и Казахстан. Налаживаются регулярные поставки в Грузию. Есть договоренности с несколькими покупателями в Турции.
В планах предприятия - увеличить количество и ассортимент продукции, в том числе для геологических, горнорудных и машиностроительных компаний. Способствует этому потребности импортозамещения.
Чтобы добиться поставленных целей, уже купили несколько видов нового оборудования, в том числе универсальные станки по обработке металла.
https://t.me/vestikbr