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Заводу “Терекалмаз” за год удалось увеличить объемы продаж на 60%

Заводу “Терекалмаз” за год удалось увеличить объемы продаж на 60%

19.01.2023 | 16:30
“Терекалмазу” за год удалось увеличить объемы продаж на 60%. В денежном выражении это почти 640 миллионов рублей, сообщили на предприятии. Алмазный инструмент отправляют не только по России, но также в Узбекистан и Казахстан. Налаживаются регулярные поставки в Грузию. Есть договоренности с несколькими покупателями в Турции. В планах предприятия - увеличить количество и ассортимент продукции, в том числе для геологических, горнорудных и машиностроительных компаний. Способствует этому потребности импортозамещения. Чтобы добиться поставленных целей, уже купили несколько видов нового оборудования, в том числе универсальные станки по обработке металла.   https://t.me/vestikbr    
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